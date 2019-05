Saluzzo: spaccio di cocaina, due arresti a Saluzzo (Torino) (3)

- Ma ecco che in quel frangente intervenivano i militari che rinvenivano su quest’ultimo soggetto alcune banconote, mentre addosso al presunto acquirente venivano trovate due dosi termosaldate contenenti circa un grammo di cocaina. Sul veicolo dello spacciatore venivano inoltre trovate altre quattro dosi della stessa sostanza, pronte per essere cedute. La successiva perquisizione presso la sua abitazione consentiva di rinvenire piccole quantità di marijuana e materiale atto al confezionamento e pesatura della droga. L’uomo è stato quindi arrestato con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente e condotto presso l’abitazione di residenza, in regime di arresti domiciliari. E’ successivamente comparso dinanzi al GIP del Tribunale di Cuneo il quale ha ritualmente convalidato l’arresto. Per il giovane acquirente è stata inoltrata alla Prefettura una segnalazione quale assuntore di stupefacenti. Sono in corso indagini finalizzate ad accertare la provenienza della droga e l’eventuale coinvolgimento di altre persone nell’attività illecita. (Rpi)