Nord Macedonia: premier Zaev, rimpasto contro chi si è mostrato debole e incompetente

- Il rimpasto di governo in Macedonia del Nord ha l’obiettivo di rimuovere da incarichi istituzionali coloro che hanno mostrato debolezza e incompetenza nell’adempimento dei loro compiti, provocando il malcontento dei cittadini. Lo ha dichiarato il capo del governo di Skopje, Zoran Zaev, ripreso dal quotidiano “Republika”. “L’esito del primo turno delle elezioni presidenziali è del tutto insoddisfacente, così come l’affluenza registrata alle urne. I partiti politici sono rivolti soprattutto ai cittadini: per questo, come abbiamo già annunciato, avvieremo alcuni cambiamenti interni all’esecutivo e anche al partito”, ha detto il premier, la cui formazione, l’Unione socialdemocratica di Macedonia (Sdsm), è stata di recente al centro di una serie di scandali di corruzione. (segue) (Mas)