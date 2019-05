Nord Macedonia: premier Zaev, rimpasto contro chi si è mostrato debole e incompetente (2)

- Nella giornata del 23 maggio, il premier ha confermato, durante un evento alla Camera di commercio macedone, la decisione di rimuovere dal loro incarico tutti i 78 leader delle sedi municipali del partito. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Meta". Una decisione che arriva sulla scia di quanto già annunciato dallo stesso Zaev all’indomani del primo turno per le elezioni presidenziali nel paese, come scelta simbolica a favore di un cambiamento all’interno della formazione politica. “La decisione è una: tutti i presidenti comunali della Sdsm vengono licenziati, grazie per il loro lavoro, li esorto a concorrere di nuovo", ha detto Zaev che ha voluto ringraziare tutti i rappresentanti locali del suo partito per le loro “attività, il lavoro e la compagnia della gente, come rappresentanti del più grande partito al potere a livello locale, compresi tutti i presidenti delle organizzazioni municipali in cui è stata riportata una vittoria alle elezioni”. Il capo di governo ha inoltre ribadito che nella prima metà di giugno ci saranno cambiamenti nel settore pubblico, nelle imprese statali, e nella stessa compagine di governo. (segue) (Mas)