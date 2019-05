Nord Macedonia: premier Zaev, rimpasto contro chi si è mostrato debole e incompetente (3)

- Sempre il 23 maggio, Zaev ha detto che il rimpasto di governo nella Macedonia del Nord sarà annunciato non appena saranno decisi tutti i cambiamenti in maniera definitiva. "Aspettiamo alcuni giorni in più e vediamo cosa accade", ha dichiarato Zaev rispondendo ad una domanda sulle trattative con il partner di governo, l’Unione democratica per l'integrazione (Dui). Dall'incontro di martedì scorso con il leader del partito albanese Dui, Ali Ahmeti, secondo quanto riporta la stampa di Skopje, non sono emersi nomi specifici sulle persone che saranno coinvolte nel rimpasto dell'esecutivo. L'incontro tra i leader due principali partiti della coalizione di governo a Skopje aveva lo scopo di definire i dettagli del rimpasto di governo, annunciato dal premier Zaev dopo il risultato delle elezioni presidenziali di inizio maggio. (segue) (Mas)