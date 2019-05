Nord Macedonia: premier Zaev, rimpasto contro chi si è mostrato debole e incompetente (5)

- Il partito albanese parte della coalizione di governo a Skopje, Unione democratica per l'integrazione (Dui), ha precisato che ogni decisione dovrebbe essere presa in accordo con i loro partner nell'esecutivo. Nel mentre, il premier ha detto che questa mossa è il risultato del malcontento espresso da parte della popolazione, che è scontenta delle performance del governo come emerso durante le recenti elezioni presidenziali.Il ballottaggio delle elezioni presidenziali dello scorso 5 maggio in Macedonia del Nord ha visto comunque la vittoria del candidato governativo Pendarovski, con il 51,8 per cento dei voti. La cerimonia per l'insediamento del nuovo presidente della Repubblica di Macedonia del Nord si è tenuta domenica 12 maggio. (segue) (Mas)