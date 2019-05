Ostia: controlli Cc, 11 arresti. Multate per 16mila euro 4 attività ristorazione (2)

- A seguito di un attività ad Ostia, i carabinieri hanno arrestato per rapina un 43enne tedesco, che poco prima, in via Borsari, aveva rapinato una donna che passeggiava a piedi, strappandole dalle mani le borse e scaraventandola a terra per poi darsi alla fuga. La pattuglia che si trovava nelle vicinanze ha subito soccorso la donna e si è fatta dare una descrizione dell’uomo. In breve tempo, le ricerche in zona hanno consentito di arrestarlo, grazie anche all’aiuto di un passante che vedendo l’uomo scappare inseguito dai militari gli ha bloccato la strada facendolo cadere a terra. Dopo l’arresto è stato condotto presso il carcere di Regina Coeli, mentre alla donna fortunatamente se l’è cavata solo con qualche escoriazione. La refurtiva è stata restituita alla vittima. Stessa identica sorte è toccata ad un 20enne di Fregene che, dopo essere stato fermato e controllato è stato arrestato dai carabinieri di Fiumicino. Inoltre gli stessi militari hanno arrestato in via Castagnevizze, un uomo di 39 anni, già agli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio, rintracciato in strada totalmente ubriaco e in palese violazione delle prescrizioni impostegli. L’uomo, pertanto, è stato nuovamente sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida. Sempre a Fiumicino, i militari hanno arrestato nel pomeriggio di ieri, un 28enne romano, in esecuzione dell’ordine di carcerazione emesso dalla Corte d’Appello di Roma. L’uomo è stato condotto presso il carcere di Civitavecchia dove dovrà scontare la pena di oltre 3 anni di reclusione. Ad Ostia i militari hanno sorpreso un 49enne che, nonostante fosse agli arresti domiciliari, si trovava in viale Vasco De Gama a bordo della propria bicicletta. L’uomo è stato arrestato per evasione e accompagnato presso l’abitazione, sempre in regime degli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. Sempre ad Ostia, nel pomeriggio di ieri i carabinieri hanno dato esecuzione all’ordine di custodia cautelare in carcere emesso dall’autorità giudiziaria di Roma nei confronti di un 30enne responsabile di reati contro il patrimonio; l’arrestato è stato accompagnato nel carcere di Rebibbia dove dovrà scontare la pena di quasi 5 anni di reclusione. (segue) (Rer)