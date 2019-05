Ostia: controlli Cc, 11 arresti. Multate per 16mila euro 4 attività ristorazione (3)

- Ancora ad Ostia, è stato arrestato un 49enne già agli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio, in esecuzione del provvedimento di aggravamento della misura cautelare, scaturito dalle reiterate violazioni segnalate al magistrato dai carabinieri, nel corso dei controlli; l’uomo è stato accompagnato presso il carcere di Roma Regina Coeli. Ad Acilia i carabinieri hanno individuato e arrestato un altro detenuto inottemperante alle prescrizioni connesse con la misura degli arresti domiciliari di cui fruiva; l’uomo, notato dai militari mentre percorreva le vie di quel centro a piedi, è stato arrestato per evasione e condotto a casa, agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. Sempre ad Acilia, i carabinieri hanno dato esecuzione a due distinti provvedimenti di arresto dell’autorità giudiziaria, emessi rispettivamente nei confronti di un 52enne romano per reati inerenti gli stupefacenti e di un 50enne cileno per stupefacenti e reati contro la persona e il patrimonio; i due arrestati, individuati, sono stati posti in regime di detenzione domiciliare. Nell’ambito di una specifica attività svolta congiuntamente al personale del nucleo carabinieri ispettorato del lavoro, sono stati ispezionati numerosi esercizi commerciali ubicati nella zona. Al termine dei controlli è emerso che 4 attività di ristorazione hanno evidenziato gravi violazioni alla normativa igienico - sanitaria, in particolare sulla tracciabilità degli alimenti e la loro conservazione. Inoltre, all’interno di uno degli esercizi, nei cui confronti è stata disposta anche la sospensione dell’attività imprenditoriale, i militari hanno accertato la presenza di 2 lavoratori senza contratto regolare. Le sanzioni amministrative elevate ammontano ad un importo complessivo di oltre 16.000 euro. Sono state ispezionate anche le aree attigue alle stazioni della metropolitana e, presso quella della Lido Centro, e sono stati individuati un 52enne romeno e a un 53enne polacco intenti a consumare bevande alcoliche e due 21enni romani sorpresi con un piccolo quantitativo di stupefacente nelle tasche. Ai primi due è stata contestata la violazione amministrativa che disciplina la sicurezza della città in materia di decoro dei luoghi, con l’emissione del conseguente ordine di allontanamento, mentre gli altri sono stati segnalati al Prefetto di Roma per l’uso personale di sostanze stupefacenti. (Rer)