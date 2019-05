Scuola: Ascani (Pd), da Bussetti solo chiacchiere su precari, niente di concreto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente del Pd, Anna Ascani, capogruppo dem in commissione Cultura alla Camera, su Facebook, sostiene che "il ministro Bussetti conferma in un'intervista alla 'Stampa' che quelle sulle assunzioni dei precari della scuola sono solo chiacchiere. Non c'è nessuna norma presentata, non ci sono coperture economiche, non ci sono impegni di spesa, non c'è una data. Non c'è niente: solo chiacchiere a poche ore dalle elezioni. Ma chi vogliono prendere in giro?". "Pensare di illudere le persone - prosegue Ascani - con la promessa di una pioggia di assunzioni quando il governo non ha ancora detto come troverà oltre 30 miliardi che serviranno per la Legge di Bilancio è davvero vergognoso".(Com)