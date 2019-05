Energia: Ucraina, Ue chiede rinvio lancio nuova piattaforma per compravendita elettricità

- Le delegazioni dell’Unione europea e della Banca europea degli investimenti (Bei) in Ucraina hanno chiesto alle autorità di Kiev di posticipare leggermente l’apertura del nuovo mercato all’ingrosso per l’energia elettrica. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Ukrinform”. “Si richiede il rinvio temporaneo dell’introduzione del nuovo mercato all’ingrosso per l’energia elettrica, a fronte di alcuni ritardi nella realizzazione di alcune norme e sistemi informatici”, si legge in un messaggio pubblicato sulla pagina Facebook della delegazione Ue a Kiev. Stando alle informazioni diffuse, il lancio della nuova piattaforma il primo luglio potrebbe provocare una serie di malfunzionamenti che andrebbero a cozzare contro gli interessi del mercato nazionale e dei consumatori. “Bisogna anche considerare il fatto che l’attuale contesto politico in Ucraina renderebbe ancora più complicato intervenire in maniera efficiente in caso di problemi”, è scritto nel messaggio. (Res)