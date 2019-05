Ucraina: presidente incontra governatore Banca centrale, focus su economia nazionale

- Il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha incontrato oggi il governatore della Banca centrale del paese, Yakiv Smolii. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Ukrinform”, aggiungendo che il direttore dell’istituto di emissione ha definito il colloquio “costruttivo”. “Ho avuto modo di incontrare per la prima volta il presidente Zelensky, con cui abbiamo discusso dell’attuale situazione economica in Ucraina e nel settore bancario nazionale e le prospettive per una maggiore cooperazione nel quadro di organizzazioni come il Fondo monetario internazionale (Fmi)”, si legge in un messaggio pubblicato sul profilo Twitteer di Smolii, che ha aggiunto di aver discusso con il capo dello Stato anche una serie di iniziative da avviare nel prossimo futuro per rafforzare la stabilità del paese di un punto di vista macroeconomico. (Res)