Marocco: il berbero sulle banconote divide la maggioranza di governo

- Dopo aver respinto un emendamento adottato dal Senato marocchino, i partiti della maggioranza in parlamento a Rabat non hanno più la stessa opinione sul ruolo del berbero nella società. Questa volta è il partito di Autenticità e Modernità (Pam) che ha seminato la discordia nel governo di coalizione. Un emendamento all'articolo 57 della legge 47.17 sullo status della Banca centrale, proposto da questo partito e approvato dalla Camera dei Consiglieri, è all'origine di questa nuova divergenza di posizioni all'interno della maggioranza. L'emendamento in questione, che prevede l'introduzione della lingua berbera su banconote e monete, è stato respinto in commissione Finanza. Su istigazione del Pjd, i gruppi di maggioranza, oltre all'Istiqlal, hanno tutti votato contro questo emendamento, ricorda il quotidiano “Al Ahdath Al Maghribia”. (Res)