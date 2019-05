Libia: 20 civili uccisi e 69 feriti a febbraio e marzo

- La missione di supporto delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) ha rivelato che 20 civili sono stati uccisi e altri 69 feriti nel febbraio e marzo in atti ostili in varie città libiche. Il rapporto della missione ha chiarito che la città di Murzuk nel sud ha subito il numero maggiore delle vittime, con l'uccisione di 10 civili e il ferimento di 26 altri. Nella città orientale di Derna, sette persone sono state uccise e altre 30 ferite. A Bengasi, almeno una persona è stata uccisa e 13 feriti, così come due persone uccise a Sabratha. Tra i morti ci sono 12 uomini, 4 donne e 4 bambini, la maggior parte di loro civili, secondo la missione, osservando che la maggior parte delle vittime erano causate da bombardamenti, ferite da arma da fuoco e resti bellici esplosi. (Lit)