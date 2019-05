Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per oggi:VARIE- Zoomarine celebra la giornata mondiale dei pappagalli con nuove nascite, danza e laboratori per i più piccoli. Un’intera giornata dedicata ai nostri amici uccelli tropicali: affascinanti, intelligenti, colorati e con la capacità di imitare suoni o parole.Torvaianica, Zoomarine (ore 10)- Un centinaio di rappresentanti delle comunità di Sant'Egidio di 39 paesi da Africa, Asia e America Latina, che in questi giorni partecipano al convegno internazionale "Tutto può cambiare", si recheranno alle Fosse Ardeatine per rendere omaggio alle vittime del crudele eccidio nazifascista compiuto durante la seconda guerra mondiale.Fosse Ardeatine (ore 11)- Conferenza stampa di presentazione del cartellone di eventi estivi del comune di Formia. Interverranno l'assessore al Turismo e alle Attività Produttive Kristian Franzini, l'assessore alla Cultura Carmina Trillino e l'assessore alla Formazione, alle Politiche Giovanili e allo Sport Alessandra Lardo.sala "Sicurezza" del Comune di Formia (ore 11:30)- Iniziativa “Spiagge e Fondali Puliti a Capocotta”. Legambiente presenta dossier “Beach litter 2019 nel Lazio”.Spiaggia di Capocotta, via Litoranea, 8 (ore 12)- Torna l'annuale concerto con i cardiologi musicisti che si esibiranno per raccogliere i fondi necessari all'acquisto di defibrillatori da destinare a strutture pubbliche e private per la lotta alla morte cardiaca improvvisa. "Il Cuore della Musica" è un'iniziativa dell'associazione culturale "3 cuori per la musica", realizzata con altre Onlus e istituzioni romane e il supporto incondizionato di Daiichi Sankyo Italia. Questa edizione sarà impreziosita dalla presenza dei membri di Equipe 84, La storia e Amedeo Minghi.Teatro Ghione, via delle Fornaci (ore 20) (Rer)