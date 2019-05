Municipio Roma II: Civici e Radicali, stasera incontro con Del Bello. Unica risposta a stallo è rilancio azione politica

- Il presidente del gruppo Civici e Radicali, Paolo Leccese, incontrerà questa sera la presidente del Municipio II Francesca Del Bello. "Il gruppo, ritenendo che l'unica risposta credibile allo stallo dei posizionamenti sia il rilancio dell'azione politica, - si legge in una nota della lista Civici e radicali del Municipio II - ha offerto alla presidente alcune proposte per rilanciare l'attività di governo del territorio e superare il pantano delle battaglie interne al Pd, che negli ultimi giorni hanno portato all'incomprensibile decisione di eleggere alla vice presidenza dell'aula il consigliere di Fratelli d'Italia in contrapposizione al candidato della maggioranza. Alla presidente, oltre alla necessità di mettere in atto le delibere e le risoluzioni approvate dal Consiglio, abbiamo prospettato tematiche come le libertà civili, a partire dalla necessità di predisporre sale per i funerali laici, gli orti urbani e le stazioni di posta, la cultura e le piazze aperte, il potenziamento dei centri anziani, il commercio ambulante e i mercati di Natale, il regolamento pedane, la rete ciclabile municipale, i piani di occupabilità e più in generale l'elaborazione e la promozione, a livello municipale, di proposte e soluzioni per problemi di rilevanza anche comunale come il trasporto pubblico, la gestione del ciclo dei rifiuti, l'accoglienza e l'integrazione, la messa in campo di soluzioni alternative al proibizionismo delle delibere anti-alcool, il sistema sanzionatorio in tema di regolamenti stradali e conferimento dei rifiuti. Il gruppo dei Civici e Radicali auspica che la presidente colga questa opportunità e riconosca nelle nostre proposte occasioni di dibattito e di azione politica, spronando tutti i consiglieri della maggioranza a tornare a svolgere il loro compito politico e a mettere da parte, per il bene dei cittadini, le loro contrapposizioni personali". (Com)