Russia-Stati Uniti: viceministro Rjabkov, scambio tra Whelan e Butina è escluso

- La Federazione Russa esclude la possibilità di scambiare Paul Whelan, cittadino statunitense accusato di spionaggio, per Maria Butina, condannata il 26 aprile scorso a 18 mesi in detenzione con l’accusa di aver cospirato come agente straniero negli Stati Uniti. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Sputnik”, a cui il viceministro degli Esteri russo, Sergej Rjabkov, ha rilasciato un’intervista aggiungendo che Whelan non è stato nemmeno ancora condannato. “È escluso nel modo più assoluto, dal momento che non c’è stata ancora una sentenza. La nostra proposta riguardava solo, da parte nostra, Viktor Bout e Konstantin Jaroshenko: qualsiasi altra voce è solo una speculazione”, ha detto il viceministro, aggiungendo che “le dichiarazioni dell’ambasciata statunitense non potranno influenzare la situazione in alcun modo”. (segue) (Rum)