Russia-Stati Uniti: viceministro Rjabkov, scambio tra Whelan e Butina è escluso (2)

- Nella giornata di ieri, 24 maggio, il tribunale distrettuale di Lefortovskij a Mosca ha deciso di estendere l’arresto di Whelan sino al 29 agosto. Il cittadino statunitense, arrestato lo scorso dicembre in Russia con l’accusa di spionaggio, è sospettato di aver raccolto informazioni per conto di Washington. "L'accusa ritiene che Whelan avrebbe raccolto delle informazioni negli interessi degli Stati Uniti", ha detto l'avvocato. Whelan detiene anche la cittadinanza canadese, irlandese e britannica. Dirigente dell’azienza Usa attiva nel settore automotive BorgWarner, Whelan nega le accuse e insiste sul fatto di essersi recato in Russia solo per partecipare al matrimonio di un amico. (segue) (Rum)