Russia-Stati Uniti: viceministro Rjabkov, scambio tra Whelan e Butina è escluso (3)

- Butina è stata arrestata nel 2018. Si è successivamente dichiarata colpevole di cospirazione a favore del governo russo. A fine marzo il dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha chiesto formalmente a un giudice federale di deportare Maria Butina in Russia dopo la sua sentenza di condanna, prevista per la fine di aprile. Butina, 30 anni, è stata arrestata lo scorso luglio per aver agito come un agente illegale del governo russo e di aver tentato di infiltrarsi nei gruppi politici del Grand old party (Gop) e nella National Rifle Association, potente lobby delle armi. A dicembre, Butina si è dichiarata colpevole di dell'accusa di cospirazione e ha iniziato a collaborare con gli investigatori. La donna si trova in carcere da circa nove mesi. (Rum)