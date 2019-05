Venezuela: viceministro russo Rjabkov, visita nel paese in programma per questa estate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viceministro degli Esteri della Federazione Russa, Sergej Rjabkov, ha in programma di recarsi in visita ufficiale in Venezuela quest’estate. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Sputnik”, a cui il viceministro ha rilasciato un’intervista. “Il viaggio avrà luogo nel corso dell’estate, e rientra nel quadro di un ciclo d’incontri che è stato pianificato per il prossimo futuro dalle autorità di Mosca e Caracas, e che include un colloquio bilaterale tra i nostri ministri degli Esteri”, ha detto Rjabkov, senza rilasciare ulteriori informazioni su una possibile visita a Mosca del presidente del paese latinoamericano, Nicolas Maduro. “Non posso esprimermi su questa questione al momento”, ha risposto il viceministro. (segue) (Rum)