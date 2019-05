Sport: Us Acli Roma, oggi II° torneo di minibasket "Enjoy". In campo anche piccoli atleti della materna con genitori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi, sabato 25 maggio 2019 alle ore 10, presso la palestra Asd Ascore Life, in via Bartolo Longo, 4 a Roma, si terrà il II° torneo di minibasket "Enjoy" promosso dall'Unione Sportiva delle Acli di Roma e organizzato da Free Time Basketball in collaborazione con Soepa, Acsd Casilino 23, Cbf, Proclub, Promosport 2004. Due le categorie in gara i "pulcini", bambini da 5 a 6 anni e gli "aquilotti" che vanno dai 9 ai 10 anni. Ben sei le società sportive capitoline coinvolte: Freetime Basket, Ad Casilino 23, Pomosport 2004, Proclub, Soepa e Frascati basket. La grande novità di questa iniziativa è che verranno coinvolti dei mini-campioni di basket - i pulcini - che ancora frequentano la scuola materna o la prima elementare in un torneo di "easy basket", che vedrà opposte squadre composte da due giocatori l'una. Nella mattinata previste anche gare di tiro al canestro e giochi a premi che coinvolgeranno gli stessi genitori. Nel pomeriggio dalle ore 16,30 spazio alla categoria "aquilotti" con un vero e proprio torneo con le finali per il 3° e 4° posto e per il 1° e 2°. "Avvicinare i più piccoli al basket – spiega Luca Serangeli, presidente Dell'Us Acli Roma - è l'obiettivo di questa giornata speciale che abbiamo voluto sostenere grazie anche alla collaborazione delle tante società sportive che scenderanno in campo domani. Una scommessa che vogliamo vincere per rilanciare nella nostra città, a partire dalle giovani generazioni, uno sport formativo e nello stesso tempo divertente e coinvolgente". "Siamo giunti alla II edizione – sottolinea Alessandro Trombetti, responsabile tecnico della Asd Freetime Basketball – con una crescente adesione a questa nostra iniziativa che punta a promuovere il basket a partire dai baby-atleti, ma anche dal coinvolgimento diretto delle loro stesse famiglie. Una formula vincente che sono sicuro ci darà grandi risultati in questo settore in futuro".(Com)