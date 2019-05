Sicurezza: retata della Polizia a Torino, arrestati quattro spacciatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata del 23 maggio 2019, la Questura di Torino ha organizzato un’operazione mirata al contrasto dello spaccio in alcune delle aree della città notoriamente afflitte dalla presenza in strada di pusher, spesso particolarmente aggressivi e resisi responsabili di comportamenti violenti, per lo più di origini centrafricane. In particolare, personale dei Falchi della Squadra Mobile ha arrestato M.D., cittadino senegalese classe ’82, con numerosi precedenti in materia di stupefacenti. Questi deteneva in casa dosi di crack già confezionate e pronte per lo smercio, oltre che 3.000 euro in contanti verosimilmente frutto dell’illecita attività. Poco dopo, un’altra pattuglia dei Falchi ha scovato un appartamento abitato da 7 nigeriani, due dei quali (M.O. e G.O., entrambi classe ‘92) intenti a confezionare dosi di sostanza stupefacente da destinare allo spaccio. Quest’ultimi, già pregiudicati (G.O. in particolare era detenuto in carcere fino ad una settimana prima), sono stati arrestati in quanto trovati in possesso di 600 g. di marijuana. Un altro inquilino, irregolare è stato accompagnato in questura per avviare il procedimento di espulsione. Nella circostanza veniva, inoltre, identificato un uomo destinatario di un provvedimento di sottoposizione a libertà controllata cui è stata applicata la relativa misura. (segue) (Rpi)