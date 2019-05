Sicurezza: retata della Polizia a Torino, arrestati quattro spacciatori (2)

- Nel frattempo, gli agenti del Commissariato Centro hanno individuato l’abitazione di un altro spacciatore nigeriano, L.O., anch’egli ventisettenne, che deteneva 1 kg di marijuana. L’uomo, intuita la presenza degli operatori, ha tentato una rocambolesca fuga attraverso i balconi dell’edificio ma è stato bloccato ed arrestato. In serata, infine, un trentaduenne gambiano è stato arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio durante un servizio ad alto impatto dell’UPGSP, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine e del Reparto Mobile. In tale contesto, si è proceduto inoltre al controllo di una ventina di soggetti nigeriani che bivaccavano in zona corso Giulio Cesare/Lungo Dora Savona, dodici dei quali accompagnati in questura per essere identificati ed accertare la loro regolarità sul territorio nazionale. (Rpi)