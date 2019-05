Puglia: Lucaselli (Fdi), rimpasto giunta comunale Taranto pessimo spettacolo

- La deputata di Fratelli d'Italia Ylenja Lucaselli interviene sulla situazione del Comune di Taranto. "Il rimpasto della Giunta comunale a Taranto è figlio di una mera tattica - dice - Un'operazione volta a calibrare varie anime politiche nella speranza del Sindaco Melucci di ottenere un sostegno da forze eterogenee". "Una squadra non si compone con il bilancino, magari ricorrendo ai proverbiali riciclati, ma coinvolgendo eccellenze in una condivisione di obiettivi e valori fondanti. A Taranto assistiamo ad un brutto spettacolo, pessimo esempio per la città è per l'intero Mezzogiorno", conclude.(Rin)