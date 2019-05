Giappone-Corea del Nord: Usa, nucleare possibile tema al centro del vertice Abe-Kim

- L'eventuale incontro tra il primo ministro giapponese Shinzo Abe e il leader nordcoreano Kim Jong-un potrebbe essere utile per risolvere la questione nucleare di Pyongyang: lo ha detto il consigliere per la sicurezza statunitense John Bolton. Bolton è attualmente in visita a Tokyo, insieme al presidente degli Stati Uniti Donald Trump che avrà colloqui con il primo ministro giapponese. All'inizio di maggio, Abe ha espresso la disponibilità a tenere negoziati con Kim senza alcuna condizione preliminare. Bolton ha detto che la potenziale riunione Abe-Kim potrebbe anche aiutare a risolvere la questione dei cittadini giapponesi rapiti detenuti nella Corea del Nord. Il consigliere per la sicurezza nazionale ha affermato che i recenti lanci di missili della Corea del Nord rappresentano una violazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Inoltre, Bolton ha insistito sul fatto che "la porta per un terzo vertice tra Trump e Kim era aperta". (Git)