Energia: Total, in programma vendita di parte della quota presso giacimento Kashagan

- La compagnia energetica francese Total ha intenzione di vendere parte della quota detenuta nel quadro del giacimento petrolifero di Kashagan, in Kazakhstan. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Trend”, aggiungendo che, con una produzione di circa 400mila barili di petrolio al giorno, il giacimento di Kashagan è uno dei più grandi al mondo. Stando alle informazioni diffuse, la compagnia francese vorrebbe vendere un terzo della sua quota, che al momento si attesta al 16,8 per cento per un valore che si aggira intorno ai 9 miliardi di dollari. Secondo quanto riportato da “Trend”, inoltre, in precedenza il gruppo francese avrebbe avviato una serie di consultazioni con un’azienda cinese in tal senso, ma le due parti non avrebbero trovato un accordo riguardo il prezzo. “Al momento non c’è un processo di vendita concreto in corso per quanto riguarda la nostra quota nel giacimento di Kashagan”, ha detto una fonte interna a Total.(Res)