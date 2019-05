Libia: Onu, numero di persone sfollate a Tripoli ha superato gli 82 mila

- Le Nazioni Unite hanno detto che oltre 82mila persone sono sfollate in Libia a causa dei combattimenti in corso nella periferia di Tripoli. In una conferenza stampa, il portavoce del Segretario generale dell'Onu, Stéphane Dujarric, ha avvertito di un'ondata di sfollati a causa dei continui scontri a sud di Tripoli tra le forze del Governo di accordo nazionale (Gna) e l'Esercito nazionale libico (Lna). Dujarric ha detto che gli operatori umanitari in Libia sono "profondamente preoccupati" per la morte di altri due loro colleghi in servizio giovedì scorso. (Lit)