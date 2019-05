Generali Italia: porte aperte in sedi Roma per famiglie 1.300 dipendenti, laboratori programmazione informatica e orientamento a nuove professioni

- Generali Italia apre oggi le porte delle sedi romane alle oltre 1.300 famiglie dei dipendenti di Generali. Adulti e ragazzi potranno partecipare ad attività dedicate all’innovazione, al benessere e al futuro: laboratori di programmazione informatica; incontri di orientamento alle nuove professioni; educazione sulle scelte responsabili con “Ora di Futuro”; check up medici con le migliori tecnologie del mercato grazie a Generali Welion. “Questa iniziativa - spiega Giovanni Luca Perin, direttore Risorse Umane e Organizzazione Generali Italia - fa parte della continua innovazione del nostro programma di welfare aziendale e vuole avvicinare anche le famiglie delle nostre persone ai nuovi modi di lavorare che in Generali adottiamo già da qualche anno. Abbiamo infatti intrapreso un percorso di profonda trasformazione anche attraverso l’inserimento di nuove competenze – come Data Scientist e Designer – e l’introduzione di modalità di lavoro particolarmente innovative, come l’Agile e lo smart working, oltre ad aver introdotto nuovi servizi per il benessere e la salute con Generali Welion. Con l’open day mettiamo così la nostra expertise a disposizione delle famiglie dei nostri dipendenti e dei loro figli accompagnandoli in un percorso verso il futuro”. (segue) (Com)