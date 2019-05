Generali Italia: porte aperte in sedi Roma per famiglie 1.300 dipendenti, laboratori programmazione informatica e orientamento a nuove professioni (2)

- L’open day prevede laboratori di digital coding, per appassionare i ragazzi dagli 8 ai 15 anni attraverso il gioco al mondo della programmazione ed educarli al pensiero computazionale: una forma mentis che permetterà loro di affrontare problemi complessi, scomponendoli e semplificandoli per diventare creatori e non solo semplici attori e, nell’economia digitale, cittadini attivi. Orientation Day: incontri dedicati a ragazzi dai 16 ai 22 anni per far conoscere gli impatti della rivoluzione digitale sul mercato del lavoro, le professioni del futuro e le relative skill. Check up medici e percorsi di benessere innovativi promossi da Generali Welion, la società di welfare integrato per famiglie, imprese e lavoratori, che offrono test di valutazione funzionale della composizione corpore, della flessibilità, della forza degli arti inferiori e della forza degli altri superiori, calcolo dei percentili per l’altezza ed il peso. “Ora di Futuro” - Educare i bambini di oggi significa garantire un futuro migliore agli adulti di domani. “Ora di Futuro” è il progetto di educazione per i bambini che coinvolge insegnanti, famiglie, scuole primarie e reti non profit in tutta Italia, promosso da Generali Italia in collaborazione con The Human Safety Net. Verrà proposto un percorso didattico innovativo per insegnare attraverso il gioco ai bambini delle classi 3°, 4°, 5° delle scuole primarie a fare scelte responsabili su ambiente, salute, benessere e risparmio. Fitness corner Ondina: uno spazio multifunzionale con istruttori qualificati che avvicineranno i ragazzi alla pratica del canottaggio attraverso il remoergometro; il fitness corner è in partnership con Ondina: lo storico galleggiante sul lungo Tevere che Generali Italia ha restituito alla città di Roma. (segue) (Com)