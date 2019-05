Generali Italia: porte aperte in sedi Roma per famiglie 1.300 dipendenti, laboratori programmazione informatica e orientamento a nuove professioni (3)

- Inoltre, inserite all’interno del programma Generali Valore Cultura, volto a sostenere le migliori iniziative artistiche e culturali italiane, l’azienda offre la possibilità ai dipendenti di visitare luoghi storici di pregio, generalmente non accessibili al grande pubblico, come: l'archivio storico via Bissolati 23, Roma; visita guidata all’archivio storico Ina Assitalia, dichiarato di notevole interesse storico dalla Soprintendenza archivistica del Lazio. Durante la visita in Archivio verranno esposti una significativa selezione di oggetti inediti per raccontare aspetti chiave della storia Ina e Assitalia. Museo Radici del Presente, Roma: show teatrale per i dipendenti e visita guidata che, attraverso 300 reperti archeologici inseriti in scenografie abitabili, ripercorrono un vero e proprio viaggio nella storia, tra passato e presente, alla scoperta dell'antico ambiente romano. L’open day, in coerenza con la strategia 2021 “Partner di Vita”, si inserisce nell’ambito del programma di smart welfare di Generali Italia: dedicato alle oltre 13 mila persone tra dipendenti e collaboratori, tra i più avanzati sul mercato per completezza, capillarità e innovazione, con lo scopo di garantire un elevato livello di benessere, crescita professionale e sicurezza sociale ai dipendenti, alle loro famiglie e alle comunità in cui vivono. (Com)