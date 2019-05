Business news: Polonia, ad aprile crescono salari e occupazione

- I salari medi in Polonia sono cresciuti ad aprile del 7,1 per cento rispetto all'aprile 2018. Lo rivela l'Ufficio centrale di statistica (Gus). In termini assoluti, il salario medio lordo ad aprile è pari a 5.186,12 zloty (circa 1.200 euro). Nel frattempo l'occupazione cresce del 2,9 per cento, sempre su base annuale, anche se il dato si limita a considerare le imprese con più di nove dipendenti. Secondo un rapporto del Gus della scorsa settimana, l'economia polacca è cresciuta nel primo trimestre del 2019 del 4,6 per cento. (Vap)