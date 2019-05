Business news: Repubblica Ceca, Ocse sollecita investimenti in infrastrutture e istruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La più recente previsione di crescita della Repubblica Ceca da parte dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) fa riferimento a un incremento del 2,6 per cento quest'anno, in calo dal 2,9 del 2018. Per il 2020 ci si attende un lieve ulteriore calo fino al 2,5 per cento. Il traino alla crescita arriva soprattutto dai consumi interni, sospinti dall'aumento delle retribuzioni, e da una bilancia commerciale con l'estero positiva. In negativo pesano invece la mancanza di manodopera e la debole domanda estera. Nel suo rapporto l'Osce ha nuovamente richiamato il governo di Praga a investire di più in infrastrutture di trasporto, al fine di collegare meglio il paese ai suoi principali partner commerciali, e nell'istruzione. (Vap)