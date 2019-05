Business news: Rosatom, firmato accordo per costruzione centro tecnologie nucleari in Vietnam

- La società statale russa per l’energia atomica Rosatom si occuperà della costruzione di un nuovo centro per la scienza e le tecnologie nucleari in Vietnam. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Sputnik”, precisando che il memorandum è stato firmato dal direttore generale di Rosatom, Aleksej Likhachev, e dal ministro vietnamita per le Scienze e la tecnologia, Chu Ngoc Anh, a margine dell’incontro di oggi a Mosca tra i premier dei due paesi, Dmitrij Medvedev e Nguyen Xuan Phuc. Stando alle informazioni diffuse, le autorità della provincia vietnamita di Ninh Thuan hanno anche firmato un protocollo d’intesa con la compagnia energetica russa Novatek per lo sviluppo di un impianto per la generazione di energia elettrica. (Rum)