Business news: Ungheria, Vodafone installa primo nodo 5G a Budapest

- La compagnia di telecomunicazioni Vodafone ha installato il suo primo nodo della rete 5G a Budapest. Lo rende noto l'agenzia di stampa "Mti". Amanda Nelson, amministratrice delegata di Vodafone Hungary, dice che è la loro seconda installazione di questo tipo in Ungheria. La prima è quella di Zalaegerszeg, nell'ovest del paese. Il gruppo ha iniziato il testing della tecnologia 5G in diversi luoghi della rete europea negli ultimi mesi. L'obiettivo è di lanciare la rete commerciale in territorio ungherese già dal 2019. (Vap)