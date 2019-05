Business news: Russia, Banca centrale chiede modifiche a regole su dividendi di Sberbank

- Il presidente della Banca centrale della Federazione Russa, Elvira Nabiullina, ha proposto di modificare l'ordine di pagamento dei dividendi di Sberbank: contabilizzarli in considerazione delle entrate della Banca centrale, senza trasferirli direttamente al bilancio. Secondo la legge vigente, la Banca Centrale deve trasferire al bilancio federale il 75 pr cento dei profitti. La Banca centrale detiene il 50 per cento più una azione di Sberbank. Nel 2016 e 2017 i dividendi sono stati trasferiti al bilancio federale in pieno. Per questo motivo, la Banca centrale non è stata in grado di coprire una parte delle perdite, ha spiegato Nabiullina, secondo quanto riferito dall'agenzia "Interfax". (Rum)