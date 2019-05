Business news: Romania, oltre due milioni di tonnellate di greggio importate in primi tre mesi 2019

- La Romania ha importato nei primi tre mesi di quest'anno una quantità pari a 2,035 milioni di tonnellate di greggio equivalenti di petrolio, con 82.200 tep (il 3,9 per cento) in meno rispetto al medesimo periodo del 2018. Lo riferisce l'Istituto nazionale di statistica (Ins) di Bucarest in un comunicato. La produzione di petrolio è stata pari a 829 mila tep, essendo dello 0,1 per cento (1.200 tep) in più rispetto ai primi tre mesi dell'anno precedente. Le principali risorse energetiche primarie ammontavano a 8,725 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio (tep), in calo di 172.800 tep rispetto ai primi tre mesi del 2018. La produzione interna ha superato i 5,167 milioni di tep, in calo di 184,1 tep rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, e le importazioni sono ammontate a 3,557 milioni di tep. Secondo il progetto di strategia energetica, pubblicato sul sito del ministero dell'Energia della Romania, si stima che la produzione di petrolio continuerà il suo trend di lento ribasso tra il 2030 e il 2050, da 22 a13 TWh (da 1,93 a 1,15 milioni tep). (Rob)