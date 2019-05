Business news: Turchia, governo presenta pacchetto da 5 miliardi di dollari per favorire l’export

- Il governo turco ha annunciato un pacchetto finanziario da 4,9 miliardi di dollari a favore dei settori “che hanno un buon potenziale in termini di esportazioni ma che sono attualmente dipendenti dalle importazioni”. Il piano, riferisce il quotidiano “Hurriyet”, è stato presentato dal ministro delle Finanze e del Tesoro, Berat Albayrak, genero del presidente Recep Tayyip Erdogan. In particolare, il pacchetto nominato “Ivme” (Industria avanzata, produttiva e autoctona) darà priorità alla produzione ad alta tecnologia con la fornitura di materie prime, beni intermedi, macchinari e prodotti agricoli. “Adotteremo un modello basato sulle esportazioni, sul valore aggiunto, sulla manifattura di prodotti tecnologici”, ha dichiarato Albayrak. I fondi saranno messi a disposizione da tre istituti di credito statali: Ziraat, Vafibank e Halk Bank. Secondo il ministro, grazie alle politiche attuate a partire dal 2002 la quota coperta dai prodotti a media e alta tecnologia nelle esportazioni nazionali è cresciuta dal 31 al 39,9 per cento di fine 2018. (Tua)