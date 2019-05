Meteo: le previsioni per oggi a Torino e in Piemonte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino oggi, sabato 25 maggio, cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in temporanea intensificazione pomeridiana, sono previsti 11.9mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 2850m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: diffusa nuvolosità sul Nord-ovest per la presenza di correnti sud-orientali nei medio-bassi strati. Cieli molto nuvolosi o coperti specie su Piemonte e Valle d'Aosta, e in Valpadana non si esclude qualche debole pioggia mattutina, segnatamente sulle aree del medio-alto Piemonte. Nelle ore successive mantenimento di cieli nuvolosi o molto nuvolosi, ma con minor probabilità di precipitazioni che saranno confinate ai rilievi. Entro sera temporali in sviluppo anche in Valpadana, a carattere sparso. In Liguria giornata asciutta e con Sole alternato a qualche annuvolamento. Clima umido, più fresco. Temperature massime in lieve diminuzione in Valpadana. Venti deboli e mar ligure poco mosso. (Rpi)