Sudafrica: oggi cerimonia insediamento del presidente Ramaphosa

- Il presidente Cyril Ramaphosa giurerà oggi come sesto capo di Stato democraticamente eletto del Sudafrica. La cerimonia, come riferisce l’agenzia di stampa statale “Sa News”, si terrà nello stadio Loftus Versfeld della capitale Pretoria e sarà presieduta dal Chief Justice (giudice capo, il presidente della Corte suprema nei paesi del Commonwealth), Mogoeng Mogoeng, il quale consegnerà a Ramaphosa il documento di giuramento che il capo dello Stato in pectore sarà chiamato a firmare pubblicamente. Alla cerimonia sono attesi circa 4.500 invitati, fra cui tutti i capi di Stato e di governo della Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe (Sadc), oltre che diversi leader di paesi africani appartenenti alle altre organizzazioni economiche regionali continentali, all'Unione africana e ad altre organizzazioni internazionali. La cerimonia sarà l’ultimo atto del processo elettorale iniziato con le elezioni generali dell’8 maggio e proseguito con il giuramento e l’insediamento dei due rami del parlamento (l’Assemblea nazionale e il Consiglio nazionale delle province), avvenuto lo scorso 22 maggio. A differenza di quanto avviene in altre ex colonie e dominazioni britanniche che hanno adottato un sistema di governo parlamentare, il presidente del Sudafrica ricopre contemporaneamente sia i poteri di capo dello Stato sia quelli di capo del governo, oltre che di comandante in capo delle forze armate. Contrariamente ai sistemi presidenziali classici, inoltre, l’elezione del presidente in Sudafrica avviene in parlamento e non per via popolare, il che rende il capo dello Stato sudafricano una figura capace di influenzare la legislatura nella sua veste di leader del partito di maggioranza. (segue) (Res)