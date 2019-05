Sudafrica: oggi cerimonia insediamento del presidente Ramaphosa (2)

- Alle elezioni dell’8 maggio il Congresso nazionale africano (Anc), il partito al potere dal 1984, ha conquistato il 57,5 per cento dei voti e la maggioranza assoluta dei seggi (230), facendo tuttavia registrare il suo peggior risultato dalla fine dell’apartheid, perdendone ben 19 rispetto alle elezioni del 2014. Al secondo posto si è classificata l’Alleanza democratica (Da), che si è confermata il secondo partito del paese con il 20,8 per cento (84 seggi, cinque in meno rispetto al 2014), seguita dai Combattenti per la libertà economica (Eff) che hanno ottenuto il 10,8 per cento (44 seggi, ben 19 in più delle precedenti elezioni). Il tasso di affluenza alle urne è stato invece pari al 66 per cento (17,6 milioni). Un totale di 26,7 milioni di elettori sono stati chiamati al voto per rinnovare i 400 membri del parlamento (200 deputati nazionali e 200 rappresentanti delle nove province del paese). Se, da un lato, il risultato ottenuto dall’Anc è sufficiente ad assicurare un mandato per i prossimi cinque anni al presidente Ramaphosa, dall’altro la percentuale non consente al neo-eletto capo dello Stato di dormire sonni tranquilli, soprattutto a causa delle lacerazioni interne che attraversano il partito, già scosso dagli scandali che hanno segnato la presidenza del predecessore di Ramaphosa, Jacob Zuma, costretto alle dimissioni nel febbraio 2018. (Res)