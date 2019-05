Giappone-Usa: inizia oggi la visita a Tokyo del presidente Trump (3)

- Nel corso della visita ufficiale, Trump assisterà alla fine del Grande torneo di sumo presso il Ryogoku Kokugikan a Tokyo, e consegnerà personalmente il premo al vincitore il 26 maggio. Lo hanno annunciato fonti del governo giapponese citate dall’agenzia di stampa “Kyodo”. Trump in persona aveva dichiarato alla fine del mese scorso di voler assistere alla finale del torneo in compagnia del premier giapponese, Shinzo Abe. “Ho sempre trovato il sumo affascinante. In quel paese assegneranno un trofeo, e mi piacerebbe assistere”, ha dichiarato il presidente. (segue) (Git)