Viabilità Roma: Raggi, riaperta corsia centrale via Tiburtina. Al lavoro per rendere tutta la corsia preferenziale

- Il sindaco di Roma Virginia Raggi commenta su Facebook la riapertura della corsia centrale di via Tiburtina. "Finalmente, dopo quasi 10 anni, abbiamo riaperto la corsia centrale di via Tiburtina, nella zona est di Roma. Per il momento, in un tratto è stata ripristinata la viabilità originaria ma stiamo lavorando per rendere tutta la corsia una preferenziale. I cittadini e i commercianti - prosegue Raggi nel post - sono contenti come potete ascoltare dalle loro parole: attendevano da tanti (e troppi) anni un miglioramento della viabilità e del trasporto pubblico. Dopo anni di abbandono, adesso, questo quadrante della città è in fermento: abbiamo restituito i marciapiedi ai cittadini spostando le bancarelle, stiamo lavorando sul progetto Sdo (Sistema direzionale Orientale) e alla riqualificazione dei mercati di quartiere. E oggi abbiamo riaperto la corsia centrale di via Tiburtina. Passo dopo passo miglioriamo la nostra città". (Rer)