Venezuela: opposizione prende il controllo dell'ambasciata a Washington, esposta bandiera nazionale

- La bandiera nazionale del Venezuela è stata esposta nuovamente all'ambasciata del paese a Washington dopo che l'opposizione ha annunciato che il suo inviato, Carlos Vecchio, aveva preso il controllo della sede diplomatica. "Il venezuelano Carlos Vecchio, rappresentante diplomatico del leader dell'opposizione Juan Guaidò negli Stati Uniti, ha preso il controllo dell'ambasciata del Venezuela a Washington", si legge in un comunicato diffuso dall'opposizione di Guaidò. L'ambasciata è stata occupata per settimane da attivisti che volevano proteggere la struttura a nome del governo - non riconosciuto dall'Onu - del presidente venezuelano Nicolas Maduro. A marzo, Washington aveva preso il controllo di tre strutture diplomatiche venezuelane negli Stati Uniti, tra cui due edifici militari che appartengono al ministero della Difesa del Venezuela. La settimana scorsa, le autorità statunitensi hanno arrestato tutti gli attivisti che avevano ignorato le richieste di abbandonare la struttura.(Brb)