Marocco: premiazione per programma nazionale contro l'analfabetismo nelle moschee per il 2017-2018

- Il re del Marocco, Mohammed VI, ha proceduto ieri, dopo la preghiera del venerdì nella moschea "Al Israa wa Al Miaaraj" a Casablanca, alla premiazione del premio il programma contro l'analfabetismo nelle moschee per l'anno 2017-2018. In questa occasione, il Ministro delle dotazioni e gli affari islamici del Marocco, Ahmed Toufiq, ha sottolineato che il programma della lotta contro l'analfabetismo nelle moschee ha aiutato dal suo avvio nel 2000 e fino al 2018, più di 3 milioni di persone, a cui si aggiungono quelli che seguono il programma sulla Tv Mohammed VI del Sacro Corano, diffusi due volte al giorno, e sul sito Web del Ministero degli Habous e affari islamici. Toufiq ha detto, allo stesso tempo, che il piano elaborato dal Ministero per il periodo 2017-2021 mira ad aumentare il numero di beneficiari del Programma nazionale per combattere l'analfabetismo nelle moschee a 4,5 milioni 1,5 milioni di persone in più. (Res)