Business news: Polonia, permessi di lavoro per stranieri aumentati del 40 per cento nel 2018

- Il numero di permessi di lavoro per stranieri rilasciati in Polonia è aumentato del 40 per cento circa nel 2018, secondo i dati forniti dall'Ufficio statistico centrale di Varsavia (Gus). I permessi di lavoro per gli stranieri vengono rilasciati soprattutto ai cittadini ucraini (oltre il 70 per cento delle richieste) e per la maggior parte riguardano persone assunte nel voivodato della capitale, quello di Mazowieckie. "Il numero di permessi di lavoro concessi agli stranieri in Polonia è in costante crescita. Nel 2018 ne sono stati emessi 328.800, ovvero il 40 per cento in più rispetto al 2017. E quasi 5 volte in più rispetto al 2015. L'aumento del numero di permessi di lavoro rilasciati a stranieri si è verificato in quasi tutti i voivodati" si legge nel comunicato del Gus. L'unica area in cui il numero di permessi è diminuito nel 2018 è Slaskie (-5,3 per cento). Il maggior numero di permessi dopo l'area Mazowieckie è stato rilasciato nel voivodato della Grande Polonia. Nel 2018 hanno ricevuto permessi di lavoro in Polonia cittadini provenienti da 125 paesi. (Vap)