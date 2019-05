Business news: Azerbaigian, compagnie cinesi e qatariote interessate a progetto parco eolico

- Una serie di compagnie operanti in Cina e Qatar ha mostrato interesse nei confronti di un progetto per la costruzione di un parco eolico all’interno del settore azerbaigiano del Mar Caspio. Lo ha dichiarato all’agenzia di stampa “Trend” Agshin Bekirzade, presidente della compagnia AzAlternativEnerji che opera sotto la supervisione dell’Agenzia per le fonti energetiche alternative e rinnovabili dell’Azerbaigian. “Il nostro paese presenta un grande potenziale nel settore dell’energia sostenibile, e diamo grande importanza allo sviluppo e alla costruzione di nuovi parchi eolici e impianti solari termodinamici”, ha detto Bekirzade, aggiungendo che il processo di selezione dei finanziatori del progetto è ancora in corso e che non sono state ancora prese decisioni definitive. Secondo quanto riportato da “Trend”, le autorità di Baku hanno già preparato lo studio di fattibilità, e l’impianto dovrebbe avere una capacità totale pari a 200 megawatt. (Res)