Business news: "Global Finance" nomina Zagrebacka banka del gruppo UniCredit istituto migliore della Croazia

- L'istituto di credito Zagrebacka banka, parte del gruppo UniCredit, è la banca migliore in Croazia nel 2019, in base alla rivista "Global Finance". Secondo quanto riferisce il sito del quotidiano "Jutarnji list", il premio è stato assegnato in base a consultazioni con dirigenti finanziari, bancari, consiglieri e analisti di tutto il mondo. Il presidente del direttivo di Zagrebacka banka Miljenko Zivaljic ha affermato che l'istituto "è orgoglioso del riconoscimento prestigioso assegnato da un'istituzione rinomata come Global Finance". Zivaljic ha detto che la banca "intende concentrarsi sulle necessità dei clienti anche nel prossimo periodo, introducendo tecnologie nuove e basandosi sul modello equilibrato che deriva dall'appartenenza al gruppo UniCredit". (Zac)