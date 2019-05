Business news: Croazia, stipendio medio netto pari a 870 euro a marzo

- Lo stipendio medio netto in Croazia era pari a 6.464 kune (circa 870 euro) nel mese di marzo: lo rivelano i dati dell'Istituto nazionale di statistica, precisando che la cifra rappresenta un aumento reale del 2,5 per cento su base annua. Rispetto al mese di febbraio l'aumento in termini reali è invece dello 0,5 per cento. Secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica croato, infine, lo stipendio medio lordo era a marzo pari a 8.778 kune (1.182 euro), con un aumento in termini reali dello 0,5 per cento rispetto al mese precedente. Su base annua l'aumento è stato invece, sempre in termini reali, del 2,8 per cento. (Zac)