Business news: Russia, Corte dei Conti prevede calo entrate nel 2019

- Secondo quanto merge da un rapporto operativo della Corte dei Conti della Federazione Russa sull'esecuzione del bilancio, è improbabile che vengano raggiunti obiettivi nazionali per ridurre la povertà e aumentare i redditi per la popolazione nel 2019. "Per raggiungere un livello positivo nel 2019, il reddito disponibile reale della popolazione nel secondo e nel quarto trimestre dovrebbe aumentare in modo significativo, il che sembra improbabile", si afferma nel documento. Nel primo trimestre del 2019 il reddito disponibile reale della popolazione è diminuito del 2,3 per cento. (Rum)