Business news: raffineria russa Antipinskij presenta richiesta di fallimento

- La raffineria di petrolio di Antipinskij ha presentato una richiesta al tribunale arbitrale della regione di Tjumen per dichiarare bancarotta. Lo ha annunciato un rappresentante dell'impianto. L'informazione è stata confermata da funzionari del tribunale. La raffineria non è in grado di pagare i propri debiti e prestiti correnti. Parte del gruppo societario New Stream di Dmitrij Mazurov, l’impianto alla fine dello scorso anno, a causa di difficoltà finanziarie. Antipinskij è il più grande impianto di New Stream, in grado di elaborare fino a 9 milioni di tonnellate di petrolio l'anno. La profondità della raffinazione è vicina al 98 per cento. (Rum)