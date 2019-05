Business news: ministro russo Oreshkin, non ci sarà recessione tecnica nel secondo trimestre 2019

- Il ministero dello Sviluppo economico della Federazione Russa non si aspetta che il paese entri in recessione tecnica al termine del secondo trimestre di quest’anno. Lo ha dichiarato ai giornalisti il titolare del dicastero, Maksim Oreshkin. “Riteniamo che fattori come la tassazione o il bilancio pubblico, che hanno condizionato negativamente la situazione nel primo trimestre, saranno soggetti a variazioni positive per la gran parte dell’anno”, ha aggiunto il ministro. (Rum)