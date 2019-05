Business news: Russia, sette società di Deripaska si sono registrate nell'area offshore di Oktjabrskij

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sette società internazionali si sono registrate nelle aree offshore sull’isola di Oktjabrskij nella regione di Kaliningrad. È quanto riferito dall'ufficio stampa del ministero dello Sviluppo economico di Mosca. La maggior parte di queste società appartiene a gruppi societari legati all'imprenditore Oleg Deripaska. Secondo il ministero, il numero di compagnie internazionali nelle aree offshore russe ha raggiunto le dieci unità complessive: otto nell'isola di Oktjabrskij e due nell'isola di Russkij, nel Distretto federale dell'Estremo oriente. La legge sui distretti amministrativi speciali è stata adottata lo scorso agosto. In cambio del trasferimento nelle zone a regime fiscale agevolato, un’azienda internazionale deve investire 50 milioni di rubli in Russia. I residenti dei distretti amministrativi speciali non pagano le tasse sugli utili derivanti dalla vendita di beni e sui dividendi. (Rum)